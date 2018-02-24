Большунов: Не сказал бы, что я молодец

Большунов завоевал серебро, уступив лишь финну Ийво Нисканену.
Ранее на Олимпиаде в Пхенчхане Большунов становился вторым в командном спринте и эстафете, а также завоевал бронзу в индивидуальном спринте.
Крюков: Большунов, ну почему ты не поменял лыжи? Ты должен был брать золото!
«Я не сказал бы, что я молодец. Моя улыбка, если честно, сейчас не показывает моего внутреннего состояния.
Лыжи были не те, потому что пришла туча, стало очень холодно, и это повлияло. На последнем спуске Нисканен просто объехал и сразу метров 20 мне привез. Как я ни старался, не было вариантов. Гонка не прошла по моему сценарию, если бы она прошла по моему сценарию, то я бы не был вторым. Я очень доволен Олимпиадой, результат классный, но в марафоне хотелось все-таки выиграть», — приводит слова лыжника «Р-Спорт».