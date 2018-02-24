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    Большунов — второй в масс-старте на 50 км на Олимпиаде, Ларьков — третий

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    Александр Большунов
    На фото:Александр Большунов
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    Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером масс-старта на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды, уступив 18,7 секунды финну Ийво Нисканену.

    Бронзу завоевал еще один россиянин Андрей Ларьков (+2:37,5). Еще один представитель России Алексей Червоткин стал 12-м (+4:56.9), Денис Спицов финишировал 20-м (+8:02.5).

    Эта награда стала для Большунова четвертой на ОИ-2018. Ранее он завоевал бронзу в личном спринте, серебро в командном спринте и серебро в эстафете. Ранее никогда советские и российские лыжники не выигрывали четыре медали на одной Олимпиаде.

    Лыжные гонки. Мужчины, 50 км. Классический стиль

    1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.
    2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.
    3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5...
    12. Алексей Червоткин (Россия) — +4.56,9...
    20. Денис Спицов (Россия) — +8.02,5.

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