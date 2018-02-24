Крюков: Большунов, ну почему ты не поменял лыжи? Ты должен был брать золото!

Российский лыжникдопустил ошибку в концовке марафона в рамках Олимпийских игр, которая стоила ему золотой медали, заявил трехкратный чемпион мира в спринте

Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта на Олимпийских играх в Пхенчхане, другой представитель России Андрей Ларьков выиграл бронзу. Победу одержал финн Ийво Нисканен.

«Саня!!! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?!! Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку.

Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался...

Все равно ты умничка без преувеличения! Обнимаю, дружище! Не грусти, теперь все закончено на 4 года точно.

Андрей Ларьков, а вот ты большой молодец! Бронза, медаль, ты сделал ее!

И еще хочу отметить Алексея Полторанина. Леша, ты молодец, тоже до слез обидно, что не удалось тебе подняться на подиум, но ты погнался за синицей в небе, за золотом, и не стал сидеть сзади. Спасибо тебе за борьбу!» — написал Крюков на своей странице в Instagram.