Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Крюков: Большунов, ну почему ты не поменял лыжи? Ты должен был брать золото!

    Сборная России Медали России Лыжные гонки
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Большунов
    На фото:Александр Большунов
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российский лыжник Александр Большунов допустил ошибку в концовке марафона в рамках Олимпийских игр, которая стоила ему золотой медали, заявил трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков.

    Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта на Олимпийских играх в Пхенчхане, другой представитель России Андрей Ларьков выиграл бронзу. Победу одержал финн Ийво Нисканен.

    «Саня!!! Ну почему ты не поменял лыжи, ну почему тебе никто не подсказал?!! Блин, ты должен был брать золото, ты все правильно сделал по ходу гонки, плавно догнал финна, но совершил тактическую ошибку.

    Теперь ты ничего уже не вернешь, не кори себя! Я видел тебя после финиша, как ты почти плакал, и я тебя понимаю. Сочинскому серебру я тоже не очень радовался...

    Все равно ты умничка без преувеличения! Обнимаю, дружище! Не грусти, теперь все закончено на 4 года точно.

    Андрей Ларьков, а вот ты большой молодец! Бронза, медаль, ты сделал ее!

    И еще хочу отметить Алексея Полторанина. Леша, ты молодец, тоже до слез обидно, что не удалось тебе подняться на подиум, но ты погнался за синицей в небе, за золотом, и не стал сидеть сзади. Спасибо тебе за борьбу!» — написал Крюков на своей странице в Instagram.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • С приветом из Сочи. Анонс олимпийских событий 24 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 24 февраля
    •
  • Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву
  • Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ
    •
  • 24/02
    • Большунов — второй в масс-старте на 50 км на Олимпиаде, Ларьков — третий
  • 24/02
    • Заварзина проиграла в заезде за бронзу в параллельном гигантском слаломе
  • 23/02
    • Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде, у Медведевой серебро
  • 23/02
    • Сборная России поднялась на 15 место медального зачета Олимпиады
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Засушили. Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады
  • Россия всухую обыграла Чехию в полуфинале Олимпийских игр
    •
  • Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву
  • Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Чехия – Канада. Кто победит в бронзовом финале?
  • Чехия – Канада. Прогноз и ставки на бронзовый финал хоккейного турнира Олимпийских игр 24 февраля
  • 2,09
    •
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
  • 1,89
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 12:15
    • Американские керлингисты стали чемпионами ОИ-2018
  • 12:14
    • Ларьков: До смены лыж уже решил, что марафон для меня закончен
  • Без классического финала. Провал или нет?
  • СМИ о сенсационном сопернике сборной России
    • 12:00
  • 11:49
    • Большунов: Не сказал бы, что я молодец
  • 11:21
    • Исполком МОК обсудит вопрос спортсменов-олимпийцев из России 24 февраля
  • Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале
  • Российская бобслеистка сдала положительный допинг-тест
    • 11:04
  • 11:01
    • Вяльбе: Ларьков наконец-то поверил в себя
  • 10:46
    • Глава оргкомитета Игр-2018: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как «чистая»
  • 10:33
    • CAS дисквалифицировал Сергееву и аннулировал ее результат на ОИ
  • 10:24
    • Кошечкин будет защищать ворота сборной России в финальном матче ОИ-2018
  • 10:11
    • Большунов — второй в масс-старте на 50 км на Олимпиаде, Ларьков — третий
  • 09:41
    • Знарок не изменил сочетания хоккеистов накануне финала ОИ
  • 09:16
    • Швейцарец Гальмарини завоевал золото в параллельном гигантском слаломе
  • 08:53
    • Заварзина проиграла в заезде за бронзу в параллельном гигантском слаломе
  • 08:26
    • Тудегешева пожаловалась на неравность трасс
  • 08:04
    • Норвегия обновила рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде
  • 07:52
    • Швейцарские горнолыжники завоевали золото ОИ в командных соревнованиях
  • 07:34
    • Канадец Тутан завоевал золото Олимпиады-2018 в биг-эйре
  • 07:25
    • Экипаж Андрианова — 16-й после 2-го заезда четверок на Олимпиаде
  • С приветом из Сочи. Анонс олимпийских событий 24 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 24 февраля
    • 02:32
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •