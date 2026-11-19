Егор Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина» в домашнем матче с «Чикаго» (107:137). За 31 минуту на паркете 20-летний разыгрывающий набрал 22 очка, сделал четыре подбора, четыре передачи и три перехвата — на счету Дёмина в этой встрече сразу несколько личных рекордов сезона.

Егор Дёмин www.gettyimages.com

В третий раз в сезоне набрал 22 очка

В первой половине россиянин набрал 8 очков, а его «Бруклин» к большому перерыву уже горел 25 очков — 51:76. В третьей четверти Дёмин добавил ещё 11 и завершил игру с 22 очками. Всего россиянин забил 6 двухочковых из 10 и 3/12 из-за дуги.

И 9 попаданий с игры, и 22 попытки — его карьерные максимумы. Рекорд нынешнего сезона по броскам Дёмин побил более чем вдвое — до этого он ни разу не бросал больше 10 раз за матч.

Первые два раза по 22 очка в текущей регулярке Дёмин набрал против «Кливленда» и «Нью-Орлеана» — примечательно, что в тех матчах 42 из 44 очков пришлись на трёхочковые и штрафные. А против «Чикаго» больше половины своих очков он набрал двушками.

После травмы Дёмин набирает в среднем по 16 очков

В конце октября в игре с «Бостоном» Дёмин получил ушиб кости правой ноги и пропустил 6 матчей. Уже в первой встрече после паузы он вышел в старте и набрал 22 очка за 23 минуты — тогда «Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан» (145:111). После этого у Дёмина было 11 очков против «Мемфиса» и 9 против «Филадельфии».

Егор Дёмин globallookpress.com

Дёмин выходил в старте во всех 4 матчах после возвращения. До травмы он набирал в среднем 7,8 очка, после неё — 16. В целом во втором сезоне НБА у него 11,9 очка за игру против 10,3 в дебютном, но и дистанция пока совсем короткая — всего 8 игр.

Команда Дёмина продолжает страдать

«Нетс» одержали всего 3 победы в 14 матчах и идут предпоследними на Востоке — хуже только «Милуоки», у которого вообще только 1 победа. В команде уже открыто говорят о том, насколько всё плохо.

«Ужасно… Нам нужно быть намного лучше», — сказал Дёмин после игры. Его одноклубник Джулиус Рэндл назвал этот матч одним из худших за 13 лет в НБА, а главный тренер Жорди Фернандес говорил об эгоизме и перекладывании вины друг на друга. На вопрос о том, как достучаться до игроков, тренер ответил, что может попробовать говорить по-испански, раз его не понимают по-английски.

Что дальше?

В ночь на 21 ноября «Бруклин» примет «Орландо». Именно против «Мэджик» Дёмин в феврале набрал 26 очков — пока это его лучший результат в НБА.