Российский разыгрывающий Егор Дёмин набрал 22 очка в первом матче после травмы. Его «Бруклин» разгромил «Нью‑Орлеан» (145:111) в игре регулярного чемпионата НБА.

Егор Дёмин globallookpress.com

Не играл с конца октября

20‑летний баскетболист пропустил шесть встреч из‑за ушиба кости правой ноги (повреждение он получил 28 октября в игре с «Бостон Селтикс»). Матч с «Нью‑Орлеаном» стал для него первым после восстановления.

На паркете он провёл 23 минуты и набрал 22 очка — это повторение его личного рекорда результативности в текущем сезоне. Россиянин реализовал 5 из 8 бросков с игры, в том числе 4 из 6 трёхочковых, а также 8 из 10 штрафных.

Отдельно стоит отметить заключительную четверть: именно в ней Дёмин заработал 12 очков (половину очков за матч). В его активе также один подбор, одна передача и один перехват; показатель «плюс‑минус» составил +29.

Егор Дёмин globallookpress.com

Россиянин разделил звание самого результативного игрока «Бруклина» с Майклом Портером‑младшим (у того тоже 22 очка). Но самым результативным стал баскетболист соперников Зайон Уильямсон из «Нью‑Орлеана» (29 очков).

Всего третья победа «Бруклина»

Команда Дёмина выиграла всего третий матч в сезоне, проведя 11 встреч. Сейчас «Бруклин» располагается на 13‑й строчке в таблице «Востока». Следующую игру команда сыграет на выезде против «Мемфиса». Всего в текущем сезоне россиянин провёл 5 матчей, в среднем набирая 10,6 очка, 2,4 передачи и 2,0 подбора за 22 минуты на паркете.