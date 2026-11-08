Сборная России по прыжкам на батуте стала первой в общекомандном зачёте, а также в женских и мужских синхронных прыжках в последний день чемпионата мира 2026 года. Всего же у неё на турнире 12 медалей (6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Сборная России www.trampoline.ru

Три золота в заключительный день

В заключительный день россияне выиграли сразу три золотые медали в китайском Нанкине. Сначала российские атлеты победили в обоих финалах синхронных прыжков, а затем стали лучшими в командном многоборье.

У женщин в синхронных прыжках первое место досталось Марии Михайловой и Анжеле Бладцевой, получившим за своё выступление 50,000 балла. Вторыми стали британки Изабель Сонгхерст и Брайони Пейдж (49,110), третьими — китаянки Цао Юнчжу и Ху Кэйин (48,410).

Среди мужчин равных не оказалось Дмитрию Нартову и Кириллу Пантелееву. Российский дуэт набрал 54,710 балла, оставив позади британцев Кори Уокеса и Зака Перзаманоса (53,990). Третье место занял белорусский дуэт в составе Ивана Мельникова и Ивана Литвиновича (53,030).

Командное многоборье объединяет несколько дисциплин: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, акробатическую дорожку и двойной минитрамп. Всего Россия завоевала за время ЧМ 64 очка, позади неё остались Китай (59) и Португалия (56). За российскую сборную выступали Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Кирилл Козлов, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

Сборная России по командному многоборью https://www.trampoline.ru

Остальные медали России

До сегодняшнего дня у России было завоёвано 9 медалей различного достоинства. 6 ноября золото завоевала женская сборная в составе Александры Ляминой, Елены Нейман и Арины Каляндры — ей не было равных в командных соревнованиях на акробатической дорожке с 28 очками. Чуть позже также первыми стали мужчины в командных соревнованиях на двойном минитрампе: Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко получили 26 очков, опередив Португалию (22) и США (19).

Сборная России https://www.trampoline.ru

На следующий день золото досталось Галине Бегим, выигравшей личное первенство на двойном минитрампе. В финале она набрала 26,200 балла, обойдя новозеландку Бронвин Дибб (25,900) и американку Сьюзан Гилл (25,000).

Четыре серебра наши спортсмены забрали в других дисциплинах. Илья Пенкин стал вторым в личных прыжках на двойном минитрампе (28,600), уступив американцу Уэсту Фаулеру (30,200). Арина Каляндра получила серебро на акробатической дорожке (25,900), пропустив вперёд гречанку Александру Эфраимоглу (26,300). Женская сборная на двойном минитрампе в составе Дарьи Тихоновой, Евгении Захаровой, Алёны Калашниковой и Галины Бегим набрала 21 очко и стала второй после США (24).

Ещё одно серебро — у Анжелы Бладцевой, Анны Корнетской, Марии Михайловой и Анжелики Алышевой в командных соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте. Россиянки получили 19 очков, уступив Китаю (26).

Также бронзу завоевали Александр Бутько в личных соревнованиях на двойном минитрампе (20,500) и мужская команда в индивидуальных прыжках: Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев и Данила Касимов набрали 22 очка, пропустив вперёд Белоруссию (25) и Китай (23).

Анжела Бладцева и Мария Михайлова https://www.trampoline.ru

Первый чемпионат мира с национальной символикой и гимном за последние годы

Это был первый ЧМ с 2019 года, на котором россиянам разрешалось использовать национальный гимн и флаг. Напомним, что на ЧМ‑2024 наши атлеты выступали в нейтральном статусе, ЧМ‑2022 и ЧМ‑2023 они пропустили, а на ЧМ‑2021 использовали символику национальной федерации.

На ЧМ-2025 в испанской Памплоне россияне выиграли одно золото, четыре серебра и одну бронзу.