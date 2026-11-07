Сборная России завоевала шесть медалей — одну золотую, три серебряные и две бронзовые — в предпоследний день чемпионата мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.

Галина Бегим x.com

Единственное золото 7 ноября России принесла Галина Бегим, победившая в личных соревнованиях на двойном минитрампе. Остальные награды распределились между этой дисциплиной, акробатической дорожкой и командными прыжками на батуте.

Бегим впервые стала чемпионкой мира в личном турнире

24-летняя россиянка получила в решающем раунде 26,200 балла: она опередила новозеландку Бронвин Дибб (25,900) и американку Сьюзан Гилл (25,000).

Для Бегим это первое личное золото чемпионата мира. Год назад в испанской Памплоне она стала второй, уступив победительнице три десятых балла. В Нанкине Галина уже получила серебро в командных соревнованиях на двойном минитрампе.

Пенкин и Бутько разделили пьедестал

В мужском двойном минитрампе Илья Пенкин завоевал серебро с результатом 28,600 балла, Александр Бутько — бронзу (20,500). Чемпионом стал американец Уэст Фаулер — 30,200.

Ещё одно серебро России принесла Арина Каляндра на акробатической дорожке. Россиянка набрала 25,900 балла и уступила гречанке Александре Эфраимоглу — 26,300.

Женская команда — вторая, мужская — третья

В командных прыжках на батуте Анжела Бладцева, Анна Корнетская, Мария Михайлова и Анжелика Алышева выиграли серебро. Россиянки набрали 19 очков, уступив Китаю (26). Беларусь с теми же 19 очками заняла третье место.

Мужская команда — Кирилл Пантелеев, Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов и Данила Касимов — завоевала бронзовые медали. Россия набрала 22 очка, пропустив вперёд Беларусь (25) и Китай (23).

Россия лидирует перед последним днём

В активе сборной девять наград на этом чемпионате мира: три золота, четыре серебра и две бронзы. Россия занимает первое место в медальном зачёте, также в топ-3 идут США и Беларусь. Накануне россияне выиграли два командных золота.

На ЧМ-2026 российские спортсмены выступают под государственным флагом впервые с 2019 года. В 2021-м они приезжали под флагом национальной федерации, турниры 2022 и 2023 годов пропустили, а в 2025-м соревновались в нейтральном статусе.

Чемпионат завершится 8 ноября. В индивидуальных прыжках за медали поборется Кирилл Козлов, в синхронных — Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев у мужчин, Анжела Бладцева и Мария Михайлова у женщин. Сборная России также выступит в финале командного многоборья, куда отобралась с лучшим результатом квалификации. В женском индивидуальном финале россиянок не будет.