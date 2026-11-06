Сборная России завоевала две золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. Оба финала прошли 6 ноября.
Россиянки стали лучшими на акробатической дорожке, а мужская команда выиграла соревнования в двойном минитрампе. Сборная участвует в ЧМ с национальной символикой впервые с 2019 года.
Женщины с запасом обошли Бельгию и Францию
В женском финале на акробатической дорожке выступили Александра Лямина, Елена Нейман и Арина Каляндра. Россиянки набрали 28 очков, оставив позади Бельгию — 22 — и Францию — 21.
Лямина и Каляндра выиграли свои раунды, Нейман показала второй результат. Командный итог определялся по очкам за места, занятые спортсменками в каждом из трёх раундов.
Мужчины опередили Португалию и США
В финале двойного минитрампа за Россию выступили Александр Бутько, Илья Пенкин и Дамиан Козьмин. Бутько и Пенкин принесли команде по восемь очков, Козьмин — десять.
Россияне победили с результатом 26 очков. Серебро досталось Португалии — 22, бронза — США — 19.
Первое выступление под российским флагом за семь лет
В последний раз до турнира в Нанкине россияне участвовали в чемпионате мира с флагом и гимном в далёком 2019 году. В 2021-м команда выступала с флагом национальной федерации, первенства 2022 и 2023 годов пропустила, а на ЧМ-2025 в Испании приезжала в нейтральном статусе.
На нынешнем турнире сборная вновь выступает под флагом России и с национальным гимном: на чемпионат заявлены 26 спортсменов, представленные во всех дисциплинах. ЧМ завершится 8 ноября.