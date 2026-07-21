Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов, высказался по поводу ситуации с допуском российских спортсменов на международные старты и о том, кто этому в первую очередь препятствует.

Александр Большунов globallookpress.com

«Не собираюсь никого винить, но мы понимаем, что есть скандинавские страны, которые упираются, держатся за ситуацию. Они будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было. Но мы же понимаем, что Россия — их главный конкурент в лыжных гонках. Допустите нас, уберите сборную Норвегии на следующие пять лет, и мы увидим, что будет», — приводит «КП Спорт» слова российского лыжника.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS о недопуске российских спортсменов до международных соревнований. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.