Турецкий баскетбольный клуб «Тюрк Телеком» официально объявил о подписании контракта с 30-летним бельгийским центровым Исмаэлем Бако, сообщает пресс-служба команды. Трудовое соглашение с опытным игроком передней линии рассчитано до конца сезона-2026/27.

Исмаэль Бако Официальный сайт «Зенита»

С января 2026 года Бако защищал цвета петербургского «Зенита» в Единой лиге ВТБ, где успел провести 15 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и совершая 4,6 подбора за игру.

Вместе с российской командой бельгийский центровой дошел до серии за бронзовые медали чемпионата, в которой «Зенит» уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» с общим счетом 2-3.