На очередном заседании Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) были утверждены главные тренеры мужской и женской сборной.

С мужской командой теперь будет работать Алан Наниев, а старшими тренерами утверждены Анатолий Пыльский и Виталий Михайловских.

Во главе женской команды встал Казбек Золоев, а старшими тренерами стали Виктор Карпуненко и Марат Мадияров.

Генеральным секретарём федерации стал чемпион Европы 2013 года Дмитрий Хомяков.

С января 2026 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов не старше 23 лет к участию в международных стартах с национальной символикой. Более старшие атлеты по‑прежнему выступают в нейтральном статусе.