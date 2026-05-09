Центровой «Сан‑Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в третьей игре четвертьфинала плей‑офф против «Миннесоты Тимбервулвз» (115:108) превзошёл уникальное достижение, которое ранее покорялось всего нескольким легендам НБА.

22‑летний француз смог достичь следующих показателей: 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок‑шотов. В этой встрече он набрал 39 очков, 15 подборов и пять блок‑шотов.

Ранее подобное достижение смогли повторить (а не превзойти) только три величайших центровых — Шакил О’Нил, Карим Абдул‑Джаббар и Хаким Оладжьювон.