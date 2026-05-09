Ночью за океаном завершились две встречи плей-офф НБА.
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29)
Лучшим в составе хозяев был защитник Энтони Эдвардс (32 очка + 14 подборов + 6 передач).
В «Сан-Антонио» стоит отметить центрового Виктора Вембаньяма (39 очков + 15 подборов)
Счет в серии: 1-2. Четвертая игра состоится 11 марта в 2:30 (мск).
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23)
В «Филадельфии» лучшими были защитник Келли Убре (22 очка + 8 подборов и одна передача) и центровой Джоэл Эмбиид (18 очков +6 подборов +5 ассистов).
В составе победителей отметим защитника Джейлен Брансон (33 очка +5 подборов + 9 ассистов) и легкого форварда Микала Бриджеса (23 очка + 3 подбора).
Счет в серии: 0-3. Следующая игра 10 мая в 22:30 (мск).