«Миннесота» повела в серии со счетом 1-0. Следующая игра данного противостояния вновь пройдет в Сан-Антонио 7 мая.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился уникальным достижением: он сделал трипл-дабл (11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов), причем 12 блоков стали новым рекордом НБА для одного матча плей-офф.

Лучшим у гостей стал форвард Джулиус Рэндл , оформивший дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.

«Миннесота» добилась непростой выездной победы над «Сан-Антонио» в первом матче полуфинала Западной конференции — 104:102.

«Никс» вышли вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая игра также пройдет в Нью-Йорке и состоится 7 мая.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Джейлен Брансон , записавший на свой счет 35 очков и ставший самым результативным игроком матча.

«Нью-Йорк» уверенно стартовал в четвертьфинальной серии плей-офф НБА, разгромив «Филадельфию» со счетом 137:98 на своей площадке.

