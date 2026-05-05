«Нью-Йорк» уверенно стартовал в четвертьфинальной серии плей-офф НБА, разгромив «Филадельфию» со счетом 137:98 на своей площадке.
Главным героем встречи стал защитник хозяев Джейлен Брансон, записавший на свой счет 35 очков и ставший самым результативным игроком матча.
«Никс» вышли вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая игра также пройдет в Нью-Йорке и состоится 7 мая.
«Миннесота» добилась непростой выездной победы над «Сан-Антонио» в первом матче полуфинала Западной конференции — 104:102.
Лучшим у гостей стал форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился уникальным достижением: он сделал трипл-дабл (11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов), причем 12 блоков стали новым рекордом НБА для одного матча плей-офф.
«Миннесота» повела в серии со счетом 1-0. Следующая игра данного противостояния вновь пройдет в Сан-Антонио 7 мая.