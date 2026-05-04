Американское издание ESPN хочет вернуть Стива Керра в телеэфир. Об этом сообщил NBA Courtside, ссылаясь на журналиста Марка Штейна.

Стив Керр globallookpress.com

Руководство телеканала активно ведет переговоры с 60-летним тренером, надеясь привлечь его к работе. Однако «Голден Стэйт» не планирует отпускать Керра.

Клуб намерен встретиться с тренером в ближайшее время, чтобы обсудить его будущее и возможность продления контракта. В организации настроены оптимистично и надеются договориться с Керром о продолжении сотрудничества, учитывая его успехи в тренерском штабе и работу с ключевым игроком команды — Стефеном Карри.