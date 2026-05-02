«Детройт» сумел сравнять счет в серии с «Орландо», одержав победу в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, состоявшаяся на арене «Киа Центр» в Орландо, завершилась со счетом 93:79 в пользу «Пистонс».

Главным героем поединка стал разыгрывающий Кейд Каннингем. Лидер «Детройта» оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и добавив к ним 10 подборов.

Команда из Детройта восстановила равновесие в серии — 3-3. Решающий седьмой матч состоится 3 мая на площадке «Пистонс». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Торонто» в драматичном шестом матче переиграл «Кливленд» в овертайме со счетом 112:110. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Канаде.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Кавальерс» Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Однако даже его яркая игра не помогла «Кливленду» завершить серию досрочно.

После этой победы счет в противостоянии также стал равным — 3-3. Судьба путевки во второй раунд определится в седьмом матче, который пройдет 3 мая в Кливленде. Стартовая сирена прозвучит в 23:00 мск.