«Миннесота» уверенно обыграла «Денвер» в шестом матче стартового раунда плей-офф НБА со счетом 110:98. Встреча состоялась на паркете «Таргет Центра» в Миннеаполисе.

Главным героем матча стал форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс, оформивший дабл-дабл. На его счету 32 очка и 10 подборов, что сделало его самым результативным игроком встречи.

Благодаря этой победе «Миннесота» выиграла серию со счетом 4-2 и пробилась во второй раунд плей-офф НБА.

«Филадельфия» на домашней площадке переиграла «Бостон» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 106:93. Игра прошла на арене «Ксфинити Мобил Арена».

Лучшим снайпером встречи стал разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 30 очков.

После этого успеха счет в серии сравнялся — 3-3. Судьба противостояния решится в седьмом матче, который состоится 2 мая на площадке «Бостона».

«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА со счетом 140:89. Встреча прошла на «Стейт Фарм Арене» в Атланте.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» О Джи Ануноби, записавший на свой счет 29 очков.

Победа позволила «Нью-Йорку» закрыть серию со счетом 4-2 и выйти во второй раунд плей-офф.