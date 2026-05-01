Никола Йокич, сербский центровой «Денвера», после поражения команды в первом раунде плей-офф НБА высказался о перспективах клуба на предстоящее лето.

«Мы проиграли уже в первом раунде, и, по моему мнению, нам предстоит пройти еще долгий путь. Однако решения принимаю не я. В Сербии после такого поражения, честно говоря, обычно увольняют всех», — цитирует Энтони Слейтер заявление Йокича.

1 мая «Наггетс» на выезде уступили «Миннесоте» со счетом 98:110 в шестом матче первого раунда и потерпели поражение в серии с результатом 2-4. В этом матче Йокич оформил дабл-дабл.

На данный момент в четвертьфинал плей-офф НБА вышли «Миннесота», «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк».