Федерация биатлона Швеции объявила состав национальной сборной на сезон 2026/2027.
В мужской команде будут выступать Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Виктор Брандт и Филипп Линдквист-Флоттен.
Женская сборная, в свою очередь, включает Ханну Эберг, Эльвиру Эберг, Анну Магнуссон, Линн Гестблом, Анну-Карин Хейденберг, Йоханну Скоттхайм, Сару Андерссон и Эллу Хальварссон.
Напомним, что в предыдущем сезоне, 2025/2026, женская сборная Швеции впервые в своей истории заняла первое место в Кубке наций, а мужская команда — третье.