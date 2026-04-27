Исполнительный комитет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил основной и резервный состав женской сборной на следующий сезон.
Основной командой в качестве старшего тренера будет руководить Михаил Шашилов, его помощницей станет Екатерина Юрлова-Перхт.
Вторую команду возглавят Николаю Загорскому и Александру Русских.
группа А: Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева и Виолетта Шадрина.
группа Б: Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.
Также было принято решение, что в мужской команде под под руководством Андрея Падина будет готовиться Виктория Сливко. В качестве резервисток оказались Елизавета Бурундукова и Анастасия Шевченко.