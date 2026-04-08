Стали известны новые подробности о состоянии лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии». Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Игра, состоявшаяся 7 апреля, завершилась победой «Сан-Антонио» со счётом 115:102.

По итогам рентгенологического обследования у Вембаньямы не обнаружили серьёзных повреждений рёбер. Тем не менее, игроку предстоит пройти дополнительные тесты. В клубе надеются, что травма не носит серьёзного характера.

Инцидент произошёл в концовке второй четверти: Пол Джордж задел француза локтем в область рёбер, когда тот пытался сыграть на перехвате. После этого Вембаньяма покинул площадку и не смог продолжить встречу.