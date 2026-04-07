«Атланта» на домашней площадке уступила «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:108.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон стал главным героем встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков и 13 результативных передач.

«Сан-Антонио» уверенно обыграл «Филадельфию» со счётом 115:102.

У хозяев ярче всех проявил себя Стефон Касл, записавший в актив трипл-дабл (19 очков, 10 подборов и 13 передач). Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, но не доиграл матч из-за повреждения.

У «Сиксерс» лучшим стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 34 очка, 12 подборов и одна передача.

В ещё одной игре «Денвер» в овертайме оказался сильнее «Портленда» — 137:132.

Никола Йокич вновь продемонстрировал выдающуюся форму, оформив трипл-дабл (35 очков, 14 подборов и 13 передач). В составе гостей самым результативным стал Тумани Камара — 30 очков и 5 подборов.