Подошла к концу индивидуальная гонка на 3,3 км свободным ходом у мужчин в рамках финала Кубка России в Апатитах.
Золотую медаль в ней взял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который преодолел дистанцию за 6 мин 24,5 с.
Второе время показал Егор Митрошин, проигравший 8 секунд. Бронза у Савелия Коростелёва (+8,8 с).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026. Апатиты. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный ход. Мужчины:
1. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 6.24,5 минуты.
2. Егор Митрошин (ХМАО — Югра) +8,0.
3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,8.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +9,6.
5. Александр Терентьев (Тюменская область) +10,3.
6. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +11,8.
7. Сергей Волков (Республика Татарстан) +11,9.
8. Денис Спицов (Тюменская область) +12,8.
9. Андрей Мельниченко (ХМАО — Югра) +13,7.