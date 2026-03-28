Второе время показал Егор Митрошин , проигравший 8 секунд. Бронза у Савелия Коростелёва (+8,8 с).

Золотую медаль в ней взял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов , который преодолел дистанцию за 6 мин 24,5 с.

Подошла к концу индивидуальная гонка на 3,3 км свободным ходом у мужчин в рамках финала Кубка России в Апатитах.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

