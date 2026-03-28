Подошла к концу индивидуальная гонка на 3,3 км свободным ходом у мужчин в рамках финала Кубка России в Апатитах.

globallookpress.com

Золотую медаль в ней взял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который преодолел дистанцию за 6 мин 24,5 с.

Второе время показал Егор Митрошин, проигравший 8 секунд.  Бронза у Савелия Коростелёва (+8,8 с).

Лыжные гонки.  Финал Кубка России — 2025/2026.  Апатиты.  Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный ход.  Мужчины:

1.  Александр Большунов (Республика Татарстан) — 6.24,5 минуты.
2.  Егор Митрошин (ХМАО — Югра) +8,0.
3.  Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,8.
4.  Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +9,6.
5.  Александр Терентьев (Тюменская область) +10,3.
6.  Андрей Вьюхин (Челябинская область) +11,8.
7.  Сергей Волков (Республика Татарстан) +11,9.
8.  Денис Спицов (Тюменская область) +12,8.
9.  Андрей Мельниченко (ХМАО — Югра) +13,7.