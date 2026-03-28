Сегодня 09:06

«Торонто» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:106.

Лука Дончич globallookpress.com

Главным героем у хозяев стал Скотти Барнс, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 12 передач.

Канадский клуб с балансом 41–32 занимает пятое место в Восточной конференции.

«Пеликанс» потерпели четвёртое поражение подряд и с результатом 25–50 располагаются на 11-й позиции Запада.

В другом матче «Денвер» оказался сильнее «Юты» — 135:129.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич записал на свой счёт трипл-дабл: 33 очка, 17 подборов и 12 передач.

«Денвер» продолжает победную серию и с показателем 47–28 идёт четвёртым в Западной конференции.

«Юта» занимает 14-е место с результатом 21–53.

«Лейкерс» дома уверенно разобрались с «Бруклином» — 116:99.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 41 очко, а также сделавший 8 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс» одержали 48-ю победу в 74 матчах и занимают третье место на Западе.

«Бруклин» с 17 победами в 74 играх находится на 14-й строчке Восточной конференции.