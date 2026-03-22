Подошёл к концу женский масс‑старт на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Золотую медаль в нём завоевала Анастасия Томшина с результатом 37 минут 42,2 секунды и без единого промаха на четырёх огневых рубежах.
Второй стала Анастасия Халили (отставание — 28,9 секунды; 5 промахов).
Бронзовую медаль завоевала Виктория Сливко (+29,1; 2).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Масс-старт. Женщины:
Анастасия Томшина — 37.42,2 (0 промахов).
Анастасия Халили — отставание 28,9 (5).
Виктория Сливко +29,1 (2).
Ирина Казакевич +33,4 (2).
Наталия Шевченко +47,8 (4).
Анна Сола (Беларусь) +49,5 (4).
Инна Терещенко +1.31,2 (4).
Анастасия Шевченко +1.38,9 (4).
Заключительный этап чемпионата России пройдёт в Увате (Тюменская область) 26–29 марта.