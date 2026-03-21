«Оклахома», чемпион НБА, не сможет посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как это принято для чемпионов, из-за проблем с расписанием, сообщает The Athletic.

«Мы были на связи с Белым домом по этому поводу и признательны и благодарны за коммуникацию, но у нас не получилось найти удобное время», — говорится в заявлении команды.

Матч против «Вашингтона», запланированный на 21 марта, станет следующим шагом для «Оклахомы» в регулярном чемпионате НБА. Обычно прием чемпионов проходит во время их визита в столицу США, но в этом году планы изменились.

«Оклахома» второй раз в истории завоевала чемпионский титул НБА в 2025 году, победив «Индиану» в финальной серии со счетом 4-3. Первый чемпионский титул клуб получил в 1979 году под названием «Сиэтл Суперсоникс».