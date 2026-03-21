Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объявил, что лыжник Александр Большунов примет участие в финале Кубка России, который пройдет в Апатитах и Кировске с 28 марта по 5 апреля.

«Планируются выступление всех абсолютно. Это будет такой большой мини-тур, интересное соревнование, нестандартные гонки», — приводит ТАСС слова Бородавко.

30-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира, дважды завоевывал Кубок мира и дважды побеждал на Тур де Ски. 8 марта он одержал 30-ю победу на чемпионатах России.