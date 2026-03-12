Ночью за океаном завершились 6 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Орландо» — «Кливленд» — 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)
Атакующий защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.
О: Бэйн (35), Банкеро (25), да Силва (23), Саггс (12), Картер (11 + 11 подборов).
К: Харден (30), Митчелл (25), Эллис (20), Э. Мобли (18 + 13 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)
Н: Мерфи (28), Мюррэй (27), Уильямсон (19), Джонс (16).
Т: Куикли (25), Ингрэм (22), Барретт (16).
Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.
«Юта» — «Нью-Йорк» — 117:134 (41:26, 24:30, 29:40, 23:38)
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Брайс Сенсабо, который набрал 29 очков.
Ю: Сенсабо (29), Бэйли (21), Филиповски (15), Джордж (14).
Н: Брансон (28), Кларксон (27), Ануноби (22), Таунс (21).
«Денвер» — «Хьюстон» — 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24)
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов и 13 передач.
Д: Дж. Мюррэй (30), К. Браун (19), К. Джонсон (17), Йокич (16 + 12 подборов + 13 передач).
Х: Томпсон (16), Окоги (12), Смит (11), Дюрант (11).
«Сакраменто» — «Шарлотт» — 109:117 (34:30, 28:29, 23:31, 24:27)
С: Дерозан (39), Клиффорд (18), Ачиува (14), Плауден (13).
Ш: Болл (30), Бриджес (26), Книппел (24), Миллер (20).
«Клипперс» — «Миннесота» — 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30)
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард — у него 45 очков.
К: Леонард (45), Мэтурин (22), Гарленд (21).
М: Эдвардс (36), Райд (18), Кларк (11).