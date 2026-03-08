Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал третьим в гонке с раздельного старта на 9‑м этапе Кубка мира в финском Лахти.
22‑летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км коньковым стилем за 23 минуты 56,5 секунды.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, а вторым — его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Для Савелия Коростелёва это первый подиум в карьере на этапах Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:
Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6.
Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1.
Савелий Коростелёв (Россия) +33,9.
Арси Руусканен (Финляндия) +40,9.
Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.