Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

Для Савелия Коростелёва это первый подиум в карьере на этапах Кубка мира.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо , а вторым — его соотечественник Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал третьим в гонке с раздельного старта на 9‑м этапе Кубка мира в финском Лахти.

