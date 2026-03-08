Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил, что у Александра Большунова возникли проблемы со здоровьем на чемпионате России в Южно‑Сахалинске.

Александр Большунов globallookpress.com

Ранее Большунов завоевал золото в марафоне свободным стилем на 50 км.

«У Большунова были проблемы со здоровьем на этом чемпионате России, качели по самочувствию. Очень рад, что он нашел в себе силы на длинной дистанции в заключительной гонке грамотно разложиться и выиграть гонку. В конце он почувствовал запас сил, вкус гонки, поэтому финиш отработал достаточно качественно», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

29-летний Большунов является 30‑кратным чемпионом России.