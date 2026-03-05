Российский лыжник, участник Олимпийских игр — 2026 Савелий Коростелёв в ироничной манере поделился впечатлениями от выступления на молодёжном чемпионате мира — 2026 в норвежском Лиллехаммере, где он завоевал серебряную медаль в масс‑старте.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет (смеётся). Старался выходить вперёд, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному: когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Пытался разбить группу, но это было очень тяжело. Мне нужен был кто‑то ещё, чтобы сделать отрыв.

Сегодня я улетаю в Хельсинки. Моя следующая гонка — это 10 км в Лахти. Смогу ли я попасть на подиум в этом сезоне? Попытаюсь, но это будет непросто», — сказал Коростелёв в интервью после гонки FIS.

Напомним, что в скиатлоне на ОИ‑2026 Коростелёв стал четвёртым.