Олимпийская чемпионка 2026 года шведская лыжница Линн Сван снова подтвердила свой уровень.

Линн Сван globallookpress.com

Она выиграла спринт свободным стилем на 8-м этапе Кубка мира у себя на родине в Фалуне. Сван пробежала дистанцию за 2.56,7.

Второй на финише была Кристине Ставос Шистад из Норвегии с отставанием в 0,3 секунды. Третьей стала Надине Фендрих из Швейцарии (+3,7).

Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти стадию четвертьфинала.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, женщины. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) — 2.56,7.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание +0,3.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +3,73.

4. Колетта Ридцек (Германия) +3,82.

5. Майя Дальквист (Швеция) +7,04.