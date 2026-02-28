Олимпийская чемпионка 2026 года шведская лыжница Линн Сван снова подтвердила свой уровень.

Линн Сван
Линн Сван globallookpress.com

Она выиграла спринт свободным стилем на 8-м этапе Кубка мира у себя на родине в Фалуне.  Сван пробежала дистанцию за 2.56,7.

Второй на финише была Кристине Ставос Шистад из Норвегии с отставанием в 0,3 секунды.  Третьей стала Надине Фендрих из Швейцарии (+3,7).

Россиянка Дарья Непряева не смогла пройти стадию четвертьфинала.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Фалун.  Спринт свободным стилем, женщины.  Результаты:

1.  Линн Сван (Швеция) — 2.56,7.
2.  Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание +0,3.
3.  Надине Фендрих (Швейцария) +3,73.
4.  Колетта Ридцек (Германия) +3,82.
5.  Майя Дальквист (Швеция) +7,04.