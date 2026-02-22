Защитник «Финикса» Девин Букер выбыл как минимум на неделю из-за растяжения правого бедра. Травму 29-летний баскетболист получил в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (94:121), сообщила пресс-служба клуба.

Девин Букер globallookpress.com

В сезоне-2025/26 Букер проводит 44 матча, в среднем набирая 24,7 очка, отдавая 6,1 передачи и делая 3,9 подбора за игру. Ранее он уже пропускал семь встреч подряд из-за растяжения правого голеностопа.

Также в «Санс» сообщили, что новичок команды Хэйвуд Хайсмит продолжает восстановление после операции на правом колене, перенесённой в межсезонье.

«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции с балансом 33 победы и 24 поражения.