В ночь на 12 февраля за океаном состоялись 14 матчей регулярного чемпионата.
«Шарлотт» — «Атланта» — 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)
Ш: Миллер (31), Болл (24), Книппел (18), Холл (11 + 10 подборов).
А: Дэниэлс (21), Джонсон (19 + 13 подборов), Оконгву (18), Макколлум (17 + 10 передач).
«Орландо» — «Милуоки» — 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)
О: Бэйн (31), Банкеро (17), Саггс (16 + 10 передач), Блэк (13).
М: Томас (34), Портер (18 + 11 подборов + 10 передач), Симс (17 + 12 подборов), Дженг (17).
«Кливленд» — «Вашингтон» — 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)
Атакующий защитник «Кавальерс» Сэм Меррилл набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.
К: Меррилл (32), Митчелл (30), Аллен (21), Харден (13 + 11 передач).
В: Джордж (17), Уоткинс (16), Кулибали (13), Шэмпени (12).
«Бостон» — «Чикаго» — 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 23:30)
Б: Притчард (25), Браун (24), Вучевич (19 + 10 подборов), Уолш (16).
Ч: Диллингэм (16), Бузелис (15), Секстон (13), Ябуселе (13).
Актуальную таблицу регулярного чемпионата можно посмотреть по ссылке.
«Бруклин» — «Индиана» — 110:115 (31:18, 33:35, 26:31, 20:31)
Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 32 минуты, набрал 13 очков, сделал 5 подборов и 5 результативных передач.
Б: Траоре (20), З. Уильямс (19), Шарп (19 + 12 подборов), Вольф (14), Демин (13).
И: Уокер (23), Поттер (19), Томпсон (15), Питер (14).
«Торонто» — «Детройт» — 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)
Т: Куикли (18), Барнс (17), Барретт (16), Ингрэм (13).
Д: Каннингем (28), Рид (22), Д. Робинсон (13), Харрис (12 + 11 подборов).
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
В другой встрече «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» — 138:98. Разыгрывающий защитник «Флайерз» Тайриз Макси набрал 32 очка.
Ф: Макси (32), Эджкомб (14), Барлоу (13).
Н: Альварадо (26), Бриджес (22), Таунс (21 + 11 подборов), Диавара (14).
«Хьюстон» — «Клипперс» — 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)
Форвард гостей Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов и стал самым результативным игроком встречи.
Х: Дюрант (21), Шеппард (17), Смит (16 + 12 подборов), Шенгюн (16).
К: Леонард (27 + 13 подборов), Данн (16), Матурин (16), Б. Лопес (15).
«Миннесота» — «Портленд» — 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
М: Рэндл (41), Макдэниэлс (21), Гобер (17), Эдвардс (14).
П: Холидэй (23), Хендерсон (18), Крейчи (17), Авдия (11).
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)
Н: Уильямсон (25), Мерфи (19), Бей (14), Фирс (13 + 11 подборов).
М: Адебайо (27 + 14 подборов), Хакес (23), Уэйр (16 + 12 подборов), Фонтеккьо (15).
«Денвер» — «Мемфис» — 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35)
Д: Йокич (26 + 13 подборов + 11 передач), Дж. Мюррэй (23), Хардуэй (21), К. Браун (14).
М: Джексон (21), Джером (19), Уэллс (17), Проспер (14).
«Финикс» — «Оклахома-Сити» — 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)
Ф: Брукс (23), Гудвин (12), О'Нил (12), Буей (11).
О: Джейлен Уильямс (28), Джо (21), К. Уильямс (15), Холмгрен (13).
«Юта» — «Сакраменто» — 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)
Ю: Джарен Джексон (23), Маркканен (19), Сенсабо (19), Бэйли (13), Коллиер (12 + 14 передач).
С: Дерозан (20), Картер (19), Макдермотт (14).