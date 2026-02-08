В еще одном матче «Нижний Новгород» дома уступил пермской «Парме» — 62:87.

Сейчас у УНИКСа 23 победы в 26 матчах и второе место в таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» (18-10) — четвертый.

Самым результативным у хозяев был защитник Всеволод Ищенко (20 передач + 4 ассиста + 3 перехвата) и коэффициент эффективности «+24».

В составе победителей стоит отметить американского центрового Джалена Рейнольдса (21 очко + 7 подборов + 3 перехвата) и коэффициентом полезности «+26».

В очередном матче Единой лиги ВТБ по баскетболу «Локомотив-Кубань» на своем паркете потерпел поражение от казанского УНИКСа со счетом 79:82 (19:18, 22:16, 15:24, 23:24).

