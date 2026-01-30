Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оказался указан под флагом Казахстана в стартовом протоколе ночной гонки Moonlight Classic на дистанции 30 км, которая пройдёт в Италии.

Александр Большунов globallookpress.com

Причины появления такой информации в заявочном листе на данный момент неизвестны. Не исключено, что речь идёт о технической ошибке при формировании стартового списка.

Гонка Moonlight Classic состоится сегодня, 30 января, начало запланировано на 22:00 мск. В прошлом году Большунов уже принимал участие в этом старте и стал победителем соревнований.