Черногорский специалист Деян Радонич занял пост главного тренера баскетбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды, уточнив, что контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027 и предусматривает опцию продления ещё на один год.

Деян Радонич globallookpress.com

Деян Радонич начал свою тренерскую карьеру в 2005 году, взяв на себя руководство клубом «Будучность». В этой должности он проработал до 2013 года, после чего перешёл в «Црвену Звезду», где оставался в течение пяти лет.

С 2018 по 2020 год он возглавлял мюнхенскую «Баварию», а затем вернулся в «Црвену Звезду». Помимо этого, Радонич работал в греческом «Панатинаикосе» и турецком «Бахчешехире».