22-летний российский лыжник Савелий Коростелев, который выиграл Кубок России в сезоне 2024/2025, занял 26-е место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира 2025/2026 в Гомсе, Швейцария. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 26,4 секунды.

Савелий Коростелев globallookpress.com

Первое место занял пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, показавший результат 3 минуты 18,2 секунды. Четвертьфинальные забеги запланированы на 14:55 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Гомс (Швейцария). Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.18,2.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,9.

3. Эдвин Ангер (Швеция) +2,4.

4. Ондржей Черни (Чехия) +3,0.

5. Симоне Мочеллини (Италия) +3,3.