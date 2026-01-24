22-летний российский лыжник Савелий Коростелев, который выиграл Кубок России в сезоне 2024/2025, занял 26-е место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира 2025/2026 в Гомсе, Швейцария.  Он преодолел дистанцию за 3 минуты 26,4 секунды.

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев globallookpress.com

Первое место занял пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, показавший результат 3 минуты 18,2 секунды.  Четвертьфинальные забеги запланированы на 14:55 по московскому времени.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026.  Гомс (Швейцария).  Спринт.  Классический стиль.  Квалификация.  Мужчины:

1.  Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.18,2.

2.  Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,9.

3.  Эдвин Ангер (Швеция) +2,4.

4.  Ондржей Черни (Чехия) +3,0.

5.  Симоне Мочеллини (Италия) +3,3.