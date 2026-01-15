За океаном этой ночью состоялись 7 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Индиана» — «Торонто» — 101:115 (18:39, 30:28, 30:27, 23:21)

И: Сиакам (26), Нембхард (14), Джексон (14), Уокер (11).

Т: Ингрэм (30), Барнс (26 + 13 передач), Дик (21 + 11 подборов).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 107:133 (18:33, 29:27, 28:33, 32:40)

Ф: Эмбиид (20), Джордж (17), Макси (14).

К: Митчелл (35), Гарлэнд (20), Э. Мобли (17 + 13 подборов), Хантер (17).

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 116:113 (27:31, 27:24, 33:32, 29:26)

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 29 минут, набрал 17 очков и сделал 5 результативных передач.

«Нью-Орлеан» с результатом 9-33 идет последним в Западной конференции. «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции — 11-26.

Н: Мерфи (34), Уильямсон (25), Бей (12), Мисси (12 + 12 подборов).

Б: Портер (20), Демин (17), Пауэлл (16), Томас (16), Шарп (15).

«Чикаго» — «Юта» — 128:126 (36:39, 35:23, 23:32, 34:32)

Ч: Вучевич (35), Досунму (15), Уильямс (13), Смит (12 + 10 подборов), Окоро (12).

Ю: Сенсабо (43), Джордж (25), Филиповски (19).

«Даллас» — «Денвер» — 109:118 (23:29, 23:34, 32:25, 31:30)

Больше всего очков в этой встрече на счету защитника гостей Джамала Мюррэя (33 очка +2 подбора + 5 передач). У хозяев лучшую результативность показал форвард Наджи Маршалл (24 очка +5 подборов + 3 передачи).

«Наггетс» с 28 победами в 41 матче занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Маверикс» с 15 победами в 41 матче — на 12-й строчке «Запада».

«Даллас»: Маршалл (24), Уильямс (20), Мартин (15), Вашингтон (12)

«Денвер»: Мюррэй (33), Гордон (22), Уотстон (18), Хардуэй (12).

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 112:101 (32:17, 24:25, 40:34, 16:25)

С: Дерозан (27 очков), Лавин (20), Ачиува (20 + 14 подборов)

Н: Бриджес (19), Ануоби (15), Таунс (13).

«Клипперс» — «Вашингтон» — 119:105 (37:22, 33:29, 26:38, 23:16)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард хозяев Кавай Леонард — у него 33 очка.

«Клипперс» одержали четвертую победу подряд. Они занимают 11-е место в таблице Западной конференции (17-23). «Вашингтон» проиграл в четвертом матче подряд и идет на 14-м месте в Восточной конференции (10-29).

К: Леонард (33 очка), Харден (22), Нидерхаузер (16)

В: Джордж (23), Миддлтон (17), Багли (15 + 11 подборов).