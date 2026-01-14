За океаном этой ночью состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

«Майами» — «Финикс» — 127:121 (36:28, 35:26, 21:38, 35:29)

В составе победителей выделился центровой Бэм Адебайо, в активе которого 29 баллов, девять подборов, четыре передачи и два перехвата. У «Финикса» лучшим в наборе очков стал Дилон Брукс: 25 баллов, четыре подбора и два перехвата.

«Хьюстон» — «Чикаго» — 119:113 (29:24, 28:36, 33:28, 29:25)

Легкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант набрал 28 очков, десять подборов и четыре передачи. У «Чикаго» отметился Трэ Джонс, в активе которого 34 балла, два подбора и семь передач.

«Милуоки» — «Миннесота» — 106:139 (20:38, 25:38, 33:30, 28:33)

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 25 очков, восемь подборов, пять передач и один перехват. В составе «Миннесоты» лучшим стал Джулиус Рэндл: 29 баллов, восемь подборов и шесть передач.

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 116:122 (31:32, 34:28, 27:29, 24:33)

В составе победителей лучшим стал разыгрывающий Джамал Мюррей, который смог набрать 35 очков, девять передач, три перехвата и два подбора. В составе «Нью-Орлеана» выделился Трэй Мерфи, в активе которого 31 балл, пять подборов и два передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта» — 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30)

Звездный форвард Леброн Джеймс набрал 31 балл, девять подборов и десять передач. Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич собрал линейку из 27 очков, пяти подборов и 12 передач. У «Атланты» лучшим стал Никель Александр-Уокер: 26 очков, четыре подбора и три передачи.

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26)

Лучшим у победителей стал Де'Энтони Мелтон, который смог набрать 23 очка и два подбора. Разыгрывающий Стефен Карри оформил всего семь очков и 11 передач. У «Портленда» Шейдон Шарп набрал 19 очков, две передачи и два подбора.