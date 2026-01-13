Один из лучших игроков баскетбольного ЦСКА разыгрывающий Мело Тримбл рассказал, что чувствует себя в нашей стране очень комфортно.

Мело Тримбл globallookpress.com

«На Новый год я находился один дома, но у меня была возможность выйти на улицу и посмотреть, как празднуют и отмечают. К сожалению, моей семьи не было, но мне нравится наблюдать, как другие радуются.

Эта зима более снежная, чем предыдущие. Однако никаких проблем, я вырос в Вашингтоне, у нас снега меньше, но метели бывают такими же, как здесь.

Эти три года я провел в замечательном месте, мне все здесь нравится, мне весело, жаловаться не на что. Я даже уже немного русский, только сказать ничего не могу на русском языке,» — сказал Тримбл каналу «Матч ТВ».

30-летний Тримбл подписал контракт с ЦСКА перед началом сезона ‑2023/24. В составе армейцев он стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2024, 25), MVP плей-офф Лиги ВТБ (2024, 25).

Также он два раза участвовал в «Матче звезд» Единой лиги ВТБ (2024, 2025).