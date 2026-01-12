За океаном этой ночью состоялись 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 128:118 (26:26, 32:33, 33:39, 37:20)

Лучшим игроком матча стал защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн, набравший 27 очков.

«Орландо» (22-18) занимает 7-е место на «Востоке». «Нью-Орлеан» (9-32) располагается на 14-м месте в Западной конференции.

О: Бэйн (27 очков), Блэк (26), Банхеро (23)

Н: Уильямсон (22), Мерфи (21), Пул (21).

«Мемфис» — «Бруклин» — 103:98 (34:23, 27:27, 16:24, 26:24)

19-летний защитник «Нетс» Егор Демин появился в стартовой пятерке и набрал 7 очков. Также у россиянина один подбор и четыре передачи.

Самым результативным в этой игре стал защитник «Гриззлис» Седрик Кауард (21).

М: Кауард (21), Ландейл (16), Альдама (15)

Б: Клоуни (17), Мартин (17), Вольф (11 + 10 подборов).

«Бруклин» проиграл третью встречу подряд и сейчас занимает 13-е место в Восточной конференции (11-25). «Мемфис» (17-22) располагается на 10-м месте в Западной конференции.

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 114:123 (34:34, 26:31, 25:25, 29:33)

Лучшим игроком признан защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 26 очков.

У «Портленда» прервалась серия из пяти побед подряд. Команда идет девятой в Западной конференции (19-21). «Нью-Йорк» (25-14) располагается на втором месте в Восточной конференции.

П: Авдия (25 очков), Шэрп (23), Лав (21)

Н: Брансон (26), Ануноби (24), Таунс (20 + 11 подборов)

«Торонто» — «Филадельфия» — 116:115 ОТ (22:25, 36:23, 18:36, 31:23, 9:8)

Самым результативным в этой игре был защитник гостей Тайриз Макси (38 очков).

«Торонто» (24-16) пока четвертый на «Востоке», «Филадельфия» (21-16) располагается на пятой позиции.

Т: Барнс (31 очко), Шиад (22), Квикли (20)

Ф: Макси (38), Эджкомб (17), Бэрлоу (13).

«Оклахома» — «Майами» — 124:112 (32:31, 22:28, 39:26, 31:27)

В составе хозяев лучшим стал защитник Шэй Гилджес-Александер (29 очков + 5 подборов + 8 передач).

У «Милуоки» выделялся форвард Эндрю Уиггинс (23 очка + 5 подборов + 3 передачи).

«Тандер» с 33 победами в 40 матчах лидируют место в таблице Западной конференции, «Хит» с 20 победами в 39 матчах — на 8-й строчке «Востока».

О: Гилжес-Александер (29), Уильямс (18), Холмгрен (16 + 10 подборов), Митчелл А. (16), Джо (11), Уиггинс А. (11)

М: Уиггинс Э. (23), Хирро (19), Ларссон (16), Йович (13), Митчелл Д. (13).

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 104:103 (24:31, 18:24, 29:30, 33:18)

М: Эдвардс (23 очка), Дивинченцо (19), Райд (17 + 11 подборов)

С: Вембаньяма (29 очков), Джонсон (15), Шампэйн (14 + 10 подборов).

«Финикс» — «Вашингтон» — 112:93 (32:28, 33:22, 31:17, 16:26)

Ф: О'Нил (19), Букер (17), Брукс (16)

В: Джонсон (19), Сарр (19 + 15 подборов), Кулибали (12)

«Денвер» — «Милуоки» — 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30)

Самым результативным игроком встречи стал защитник форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 31 очко, 8 подборов и 11 передач.

У хозяев лучшим стал форвард Тим Хардуэй — 25 очков, 2 подбора. Также дабл-дабл Зеке Ннаджи — 14 очков, 10 подборов, 3 передачи.

Д: Хардуэй (25), Гордон (23), Уотсон (19), Ннаджи (14 + 10 подборов), Пикетт (13)

М: Адетокунбо (31 + 11 передач), Тернер (16), Грин (14), Портис (14), Портер-младший (10).

«Голден Стэйт» — «Атланта» — 111:124 (28:27, 25:32, 25:35, 33:30)

Лучшим в составе гостей был защитник Никейд Александер-Уокер с 24 очками, 2 подборами и 2 передачами, также дабл-дабл оформили Джален Джонсон (23 очка, 11 подборов) и Ониека Оконгву (18 очков, 12 подборов).

У хозяев лучшую результативность показал защитник Стефен Карри — 31 очко, 3 подбора и 5 передач.

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 111:98 (22:23, 29:25, 27:28, 33:22)

В составе гостей самым результативным был форвард гостей Амен Томпсон, оформивший дабл-дабл, — 30 очков, 13 подборов и 6 передач.

У хозяев лучшую результативность показал защитник Дамар Дерозан — 22 очка.

«Кингз» с 9 победами в 39 матчах занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Рокетс» с 22 победами в 36 матчах — на 7-й строчке «Запада».

С: Дерозан (22), Лавин (18), Монк (15), Уэстбрук (15 + 10 передач), Максим Райно (12+11 подборов), Ачиува (10)

Х: Томпсон (31+13 подборов), Дюрант (23), Шенгюн (19)