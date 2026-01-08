За океаном прошло 12 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» — «Денвер» — 110:114 (35:31, 23:27, 24:21, 28:35)

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун. Он набрал 33 очка, сделал семь подборов и отдал четыре ассиста. Среди победителей больше всех очков — 30 — заработал защитник Пейтон Уотсон.

«Шарлотт» — «Торонто» — 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31)

В составе победителей лучшим стал форвард Ар Джей Барретт, на счету которого 28 очков, семь подборов, одна передача и один перехват. У «Шарлотт» по очкам в матче лидером стал защитник Коллин Секстон: 24 балла и два подбора.

«Детройт» — «Чикаго» — 108:93 (30:24, 22:26, 24:27, 32:16)

У хозяев лучшим игроком в матче стал центровой Айзея Стюарт. В его активе 31 балл, три подбора и два блока. В «Чикаго» лидером по очкам был защитник Айо Досумну, на счету которого 24 очка, один подбор и три передачи.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 131:110 (37:30, 25:26, 30:24, 29:30)

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 28 очков, семь подборов и две передачи. В составе «Вашингтона» лидером стал защитник Тре Джонсон, записавший на свой счет 20 баллов, три передачи и пять подборов.

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34)

«Бруклин» — «Орландо» — 103:104 (23:21, 20:27, 21:31, 29:14, 10:11)

Российский разыгрывающий Егор Демин набрал 18 очков, пять передач и пять подборов, включая три трехочковых в овертайме. Лидером же стал Майкл Портер, набрав 34 балла и пять подборов. У «Орландо» лучшим стал Пауло Банкеро: 30 очков, 14 подборов и шесть передач.

«Нью-Йорк» — «ЛА Клипперс» — 123:111 (27:31, 24:25, 39:31, 33:24)

«Мемфис» — «Финикс» — 98:117 (23:30, 24:35, 21:36, 30:26)

«Оклахома» — «Ютта» — 129:125 (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11)

Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 46 очков, шесть подборов и шесть передач. У «Ютты» лучшим стал форвард Лаури Марканен: 29 баллов и 13 подборов.

«Сан-Антонио» — «ЛА Лейкерс» — 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)

Словенский разыгрывающий «ЛА Лейкерс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 38 очков, десять передач и десять подборов. У «Сан-Антонио» лучшим стал защитник Келдон Джонсон, записав на свой счет 27 очков и шесть подборов.

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 120:113 (31:31, 33:22, 34:29, 22:31)

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 31 балл, шесть подборов и семь передач. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо собрал линейку из 34 очков, десяти подборов и пяти передач.

«Портленд» — «Хьюстон» — 103:102 (25:22, 32:25, 24:28, 22:27)