За океаном прошли 11 матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.

«Шарлотт» — «Милуоки» — 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер, набравший 31 балл, восемь подборов и пять передач. Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо собрал линейку из 24 очков, четырех подборов и семи передач.

«Шарлотт» идут на 12-м месте на «Востоке» (11-21), «Милуоки» одержали третью победу в четырех последних матчах и занимают 11-ю строчку с рекордом 14-19.

«Вашингтон» — «Финикс» — 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)

В составе столичного клуба отметился защитник Тре Джонсон, собравший на свой счет 24 очка, один подбор, две передачи и один перехват. У гостей лучшим стал Диллон Брукс, набравший 26 очков и три подбора.

«Вашингтон» идут на 14-й строчке на «Востоке» с рекордом 7-24. «Финикс» одержал четвертую победу к ряду и занимает седьмую строчку на «Западе» (19-13).

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)

В составе победителей лучшим стал разыгрывающий Стефен Карри. В его активе 27 очков, два подбора и пять передач при одном перехвате. У «Бруклина» выделился Майкл Портер младший, набравший 27 очков, девять подборов, пять передач и три перехвата.

Российский разыгрывающий Егор Демин набрал 23 балла, три подбора и три передачи за 32 минуты на площадке. Его коэффициент полезности «+8».

«Бруклин» идет на 13-й строчке на «Востоке» с рекордом 10-20, «Голден Стэйт» находятся на восьмой позиции с рекордом 17-16 на «Западе».

«Майами» — «Денвер» — 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)

В составе победителей лучшим стал защитник Норман Пауэлл, набравший 25 очков, один подбор и четыре передачи. Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 21 балл, пять подборов и восемь передач.

«Майми» поднялись на седьмую строчку на «Востоке» с рекордом 18-15. «Денвер» идет на третьей строчке на «Западе» с результатом 22-10.

«Торонто» — «Орландо» — 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)

В составе «Торонто» лучшим стал защитник Джамал Шид, набравший 19 очков, пять подборов и четыре передачи . У «Орландо» выделился защитник Энтони Блэк. В его активе 27 очков, три подбора и три передачи.

«Торонто» занимает четвертую строчку на «Востоке» с результатом 20-14, а «Орландо» идет на пятой строчке (18-15).

«Чикаго» — «Миннесота» — 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)

В составе «Миннесоты» лучшим стал центровой Наз Рид, собрав линейку из 33 очков, семи подборов и трех передач. В составе «Чикаго» выделился центровой Никола Вучевич, набравший 23 очка, пять подборов и четыре передачи.

«Чикаго» идет на девятой строчке с результатом 15-17 на «Востоке», «Миннесота» занимает шестую строчку на «Западе» с результатом 21-12.

«Хьюстон» — «Индиана» — 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)

Легкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант набрал 30 очков, шесть подборов и пять передач. Центровой «Индианы» Паскаль Сиакам записал в свой актив 23 очка, четыре подбора и четыре передачи.

«Хьюстон» идет на пятой строчке на «Западе» с результатом 20-10. «Индиана» занимает последнее, 15-е, место на «Востоке» (6-27).

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)

В составе победителей лучшим стал Джейлен Брансон, набрав 28 очков, три подбора и десять передач. У «Нью-Орлеана» выделился форвард Зайон Уильямсон, собравший линейку из 32 очков, пяти подборов и двух передач.

«Нью-Орлеан» находится на последней, 15-й, строчке на «Западе» с результатом 8-26. «Нью-Йорк» идет на второй позиции на «Востоке» с показателем 23-9.

«Оклахома» — «Атланта» — 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)

Самый ценный игрок финала НБА 2025 года в составе «Оклахомы» Шей-Гилджес-Александер набрал 39 очков, шесть подборов и шесть передач. У «Атланты» лучшим стал Никейл Александер-Уокер, собравший линейку из 30 баллов, четырех подборов и пяти передач.

«Оклахома» продолжает лидировать на «Западе» с результатом 28-5, а «Атланта» идет на десятой строчке на «Востоке» с результатом 15-19.

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)

В составе победителей лучшим стал центровой Джарретт Аллен, набрав 27 очков и десять подборов. Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма 26 очков, 14 подборов и три передачи. Победа позволила «Кливленду» подняться на восьмую строчку «Востока» (18-16), «Сан-Антонио» идет на втором месте на «Западе» (23-9).

«Портленд» — «Даллас» — 125:122 (42:29, 33:34, 22:20, 28:29)

У «Портленда» выделился форвард Дени Авдия, собрав линейку ищ 27 очков, девяти подборов и 11 передач при двух перехватах. У «Далласа» лучшим стал защитник Макс Кристи, собрав линейку из 25 очков, трех подборов и пяти передач.

«Портленд» идет на десятой строчке на «Западе» с результатом 14-19. «Даллас» занимает 12-ю позицию с результатом 12-22.