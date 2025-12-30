Егор Демин, разыгрывающий защитник «Бруклина», набрал 23 очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт», который завершился со счетом 107:120.

В этой игре 19-летний российский баскетболист реализовал семь трехочковых, установив новый рекорд для новичков «Нетс». Он превзошел достижения Керри Киттлза (1997) и Бояна Богдановича (2015), которые в своих первых матчах за команду забивали по шесть трехочковых.

На драфте НБА 2024 года «Бруклин» выбрал Егора Демина под восьмым номером, сделав его первым российским игроком, попавшим в первую десятку на драфте НБА. В сезоне 2024/25 он провел 28 матчей в регулярном чемпионате НБА.