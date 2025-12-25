Журнал Forbes объявил клуб НБА «Даллас» самой ценной спортивной командой планеты в 2025 году.

Джейсон Кидд — тренер «Далласа», член Зала славы баскетбола globallookpress.com

Его стоимость составляет 13 миллиардов долларов. С момента появления рейтинга в 2016 году, «Даллас» постоянно удерживает лидерство.

Общая стоимость первых 50 команд превышает 353 миллиарда долларов, что в среднем составляет 7,1 миллиарда на команду и на 22% больше, чем в прошлом году. Восьми франшизам удалось увеличить свою стоимость более чем на 30% по сравнению с 2024 годом.

В пятерку самых дорогих команд также вошли: «Голден Стэйт»(11 миллиардов), «Лос-Анджелес Рэмс» из НФЛ (10,5 миллиардов), «Нью-Йорк Джайентс» (10,1 миллиард) и «Лейкерс» (10 миллиардов).

Среди футбольных клубов наивысшую позицию занимает «Реал», который занимает 20-е место с оценкой в 6,75 миллиардов долларов. За ним идут «Манчестер Юнайтед» (24-е место, 6,75 миллиардов), «Барселона» (42-е место, 5,65 миллиардов) и «Ливерпуль» (48-е место, 5,4 миллиардов).

Из команд «Формулы-1» в рейтинге присутствуют «Феррари» (26-е место, 6,5 миллиардов) и «Мерседес» (34-е место, 6 миллиардов).