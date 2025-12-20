Российская лыжница Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Ижевске. Она финишировала с результатом 3.48,7 секунды.
Второе место заняла Анастасия Фалеева, уступив победительнице 0,6 секунд. Третьей стала Алена Баранова, отставшая на 1,0 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Результаты:
1. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 3.48,7.
2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — отставание 0,6.
3. Алена Баранова (Ленинградская область — Томск) +1,0.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2,0.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) +6,1.