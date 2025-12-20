Российская лыжница Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Ижевске. Она финишировала с результатом 3.48,7 секунды.

