Второе место заняла Инна Терещенко , уступив лидеру 9,7 секунды. Третьей финишировала Кристина Резцова , ее результат оказался хуже на 10,0 секунд.

Ирина Казакевич , обладательница олимпийского золота в эстафете (2022), выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском. Она финишировала с результатом 21:40,5, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

