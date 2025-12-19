Ирина Казакевич, обладательница олимпийского золота в эстафете (2022), выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском. Она финишировала с результатом 21:40,5, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.
Второе место заняла Инна Терещенко, уступив лидеру 9,7 секунды. Третьей финишировала Кристина Резцова, ее результат оказался хуже на 10,0 секунд.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:
1. Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).
2. Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).
3. Кристина Резцова +10,0 (1).
4. Виктория Сливко +23,0 (0).
5. Анастасия Шевченко +30,6 (0).