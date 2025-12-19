Ирина Казакевич, обладательница олимпийского золота в эстафете (2022), выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском.  Она финишировала с результатом 21:40,5, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Ирина Казакевич
Ирина Казакевич globallookpress.com

Второе место заняла Инна Терещенко, уступив лидеру 9,7 секунды.  Третьей финишировала Кристина Резцова, ее результат оказался хуже на 10,0 секунд.

Биатлон.  Кубок Содружества — 2025/2026.  Чайковский.  Спринт.  Женщины:

1. Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).

2.  Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).

3. Кристина Резцова +10,0 (1).

4. Виктория Сливко +23,0 (0).

5. Анастасия Шевченко +30,6 (0).