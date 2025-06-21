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    Джоб Беллингем«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
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    Руди Гобер пропустит предстоящий чемпионат Европы по баскетболу

    Прочие Баскетбол
    Сборная Франции по баскетболу выступит на Евробаскете-2025 без своего звездного центрового Руди Гобера.

    Руди Гобер
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    Руди Гобер

    Центровой «Миннесоты» и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр принял решение пропустить предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 27 августа по 14 сентября в Польше и Латвии.

    Это второй случай в его карьере, когда он отказывается от участия в крупном международном турнире в составе национальной команды — ранее Гобер пропускал Евробаскет-2017.

    Участие другого ключевого центрового, Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), остаётся под вопросом: он все еще восстанавливается после проблем со здоровьем.

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