Руди Гобер пропустит предстоящий чемпионат Европы по баскетболу

Сборнаяпо баскетболу выступит на Евробаскете-2025 без своего звездного центрового

Центровой «Миннесоты» и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр принял решение пропустить предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 27 августа по 14 сентября в Польше и Латвии.

Это второй случай в его карьере, когда он отказывается от участия в крупном международном турнире в составе национальной команды — ранее Гобер пропускал Евробаскет-2017.

Участие другого ключевого центрового, Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), остаётся под вопросом: он все еще восстанавливается после проблем со здоровьем.