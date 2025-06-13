Алекса Аврамович уходит из ЦСКА

Сербский разыгрывающийзавершил выступления за московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

«Спасибо, Алекса! Защитник завершает выступления за нашу команду в связи с переходом в другой клуб», — говорится в заявлении клуба.

Аврамович пополнил состав ЦСКА летом 2024 года после участия в Олимпийских играх в Париже. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он провёл 54 матча, набирая в среднем 12,1 очка, делая 2,8 подбора и 3,2 передачи за игру.

Ранее Аврамович заявлял, что продолжит карьеру в клубе «Дубай», который с нового сезона будет выступать в Евролиге.