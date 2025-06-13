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    Алекса Аврамович уходит из ЦСКА

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович завершил выступления за московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

    Алекса Аврамович
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    Алекса Аврамович

    «Спасибо, Алекса! Защитник завершает выступления за нашу команду в связи с переходом в другой клуб», — говорится в заявлении клуба.

    Аврамович пополнил состав ЦСКА летом 2024 года после участия в Олимпийских играх в Париже. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он провёл 54 матча, набирая в среднем 12,1 очка, делая 2,8 подбора и 3,2 передачи за игру.

    Ранее Аврамович заявлял, что продолжит карьеру в клубе «Дубай», который с нового сезона будет выступать в Евролиге.

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